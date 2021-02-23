91游戏
网站地图
单机游戏
飞行射击 赛车竞速 益智解谜 街机格斗 体育运动 恋爱经营 RPG冒险 动作冒险
单机资讯
游戏资讯 游戏攻略 游戏视频 软件教程 新作前瞻 业界新闻 游戏评测 八卦杂谈
安卓专区
安卓单机 安卓软件 热门游戏 热门软件
苹果专区
苹果单机 苹果网游 苹果软件 热门游戏 热门软件 最近更新
手游资讯
游戏资讯 游戏攻略 软件教程 精彩视频 壁纸美图
问答大全
手机问答 电脑问答 网游问答 手游问答 单机问答
工具软件
网络软件 系统工具 聊天软件 应用软件 多媒体类 图像软件 行业软件 编程开发 安全软件 驱动下载 游戏辅助 游戏补丁 手机软件
专辑大全
专题合集 游戏专辑 手游专题 苹果合集
游戏排行 | 加入收藏
91单机 > 游戏资讯 > 游戏资讯> > 正文

steam每日特惠：帕尔米拉孤儿院什么时候史低 帕尔米拉孤儿院3.2特惠多少钱

2021-02-23 16:13:12来源：91单机游戏编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是帕尔米拉孤儿院 帕尔米拉孤儿院3.2特惠多少钱，对帕尔米拉孤儿院 帕尔米拉孤儿院3.2特惠多少钱关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。

>>steam每日特惠专区

《帕尔米拉孤儿院》这款游戏是一款恐怖探索剧情游戏，游戏发生在一个废弃的孤儿院。穿过你童年的走廊，但要记住，你不仅仅是这里的一个人。揭开孤儿院的历史，但要小心。

游戏名称：帕尔米拉孤儿院/Palmyra Orphanage

游戏原价：26元

游戏售价：17元

活动时间：3月2号结束

目前《帕尔米拉孤儿院》特惠售价为17元，原价26，为历史最低价。386篇测评中89%好评率，特别好评。游戏支持简体中文，特惠活动截止至3月2日。

网友评价：

这个游戏没有想象中恐怖，最后还有一个比较好结局，不过结尾的时候的丧尸跳舞，让我感觉我是不是玩错游戏了

小编点评：

喜欢里面的不作死直接溜的结局，这才对嘛（狗头

91单机游戏网Steam每日特惠专区每天不定时更新，有喜欢玩单机游戏的大佬，欢迎关注并收藏本专题。

精彩推荐

推荐阅读

steam每日特惠：帕尔米拉孤儿院什么时候史低 帕尔米拉孤儿院3.2特惠多少钱

steam每日特惠：帕尔米拉孤儿院什么时候史低 帕尔米拉孤儿院3.2特惠多少钱

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是帕尔米拉孤儿院帕尔米拉孤儿院3.2特惠多少钱，对帕尔米拉孤儿院帕尔米拉孤儿院3.2特惠多

2021-02-23|0

steam每日特惠：骰子地下城什么时候史低 骰子地下城2.25特惠多少钱

steam每日特惠：骰子地下城什么时候史低 骰子地下城2.25特惠多少钱

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是骰子地下城骰子地下城2.25特惠多少钱，对骰子地下城骰子地下城2.25特惠多少钱关注很久

2021-02-23|0

itch.io喜加一！《World of soccer 21》在哪免费领取

itch.io喜加一！《World of soccer 21》在哪免费领取

itch.io是专为独立游戏提供的游戏启动器，许多不知名的独立游戏开发者，都会选择在itch.io上发布作品，尽管平台上的游戏质量参差不齐，但是如果对独立游戏有一份支持的心的话，了解一下绝不会亏，同样的itch.io上的福利也不会少，本气itch.io喜加一游戏就是itch.io喜加一！《World

2021-02-22|0

itch.io喜加一！《Thirty Cycles》在哪免费领取

itch.io喜加一！《Thirty Cycles》在哪免费领取

itch.io是专为独立游戏提供的游戏启动器，许多不知名的独立游戏开发者，都会选择在itch.io上发布作品，尽管平台上的游戏质量参差不齐，但是如果对独立游戏有一份支持的心的话，了解一下绝不会亏，同样的itch.io上的福利也不会少，本气itch.io喜加一游戏就是itch.io喜加一！《Thirt

2021-02-22|0

itch.io喜加一！《CLICKER S STUDIO》在哪免费领取

itch.io喜加一！《CLICKER S STUDIO》在哪免费领取

itch.io是专为独立游戏提供的游戏启动器，许多不知名的独立游戏开发者，都会选择在itch.io上发布作品，尽管平台上的游戏质量参差不齐，但是如果对独立游戏有一份支持的心的话，了解一下绝不会亏，同样的itch.io上的福利也不会少，本气itch.io喜加一游戏就是itch.io喜加一！《CLICK

2021-02-22|0

steam每日特惠：斯派罗烈焰重燃三合一什么时候史低 斯派罗烈焰重燃三合一2.24特惠多少钱

steam每日特惠：斯派罗烈焰重燃三合一什么时候史低 斯派罗烈焰重燃三合一2.24特惠多少钱

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是斯派罗烈焰重燃三合一斯派罗烈焰重燃三合一2.24特惠多少钱，对斯派罗烈焰重燃三合一斯派罗

2021-02-22|0

steam每日特惠：夜班什么时候史低 夜班2.23特惠多少钱

steam每日特惠：夜班什么时候史低 夜班2.23特惠多少钱

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是夜班夜班2.23特惠多少钱，对夜班夜班2.23特惠多少钱关注很久但是舍不得下手的玩家，可

2021-02-22|0

itch.io喜加一！《Annual Intruders》在哪免费领取

itch.io喜加一！《Annual Intruders》在哪免费领取

itch.io是专为独立游戏提供的游戏启动器，许多不知名的独立游戏开发者，都会选择在itch.io上发布作品，尽管平台上的游戏质量参差不齐，但是如果对独立游戏有一份支持的心的话，了解一下绝不会亏，同样的itch.io上的福利也不会少，本气itch.io喜加一游戏就是itch.io喜加一！《Annua

2021-02-20|0

itch.io喜加一！《Prophet Launcher 3D》在哪免费领取

itch.io喜加一！《Prophet Launcher 3D》在哪免费领取

itch.io是专为独立游戏提供的游戏启动器，许多不知名的独立游戏开发者，都会选择在itch.io上发布作品，尽管平台上的游戏质量参差不齐，但是如果对独立游戏有一份支持的心的话，了解一下绝不会亏，同样的itch.io上的福利也不会少，本气itch.io喜加一游戏就是itch.io喜加一！《Proph

2021-02-20|0

Epic喜加一 翡翠6：光速版Epic怎么领取

Epic喜加一 翡翠6：光速版Epic怎么领取

Epic一直想要挑战steam的地位，在各方面都在和steam碰撞，尽管很多玩家并不怎么习惯使用epic，但是大多数人都会注册一个账号，因为epic实在太有钱了，每周两个免费游戏喜加一，更重要的是，各类大型游戏，人气游戏，epic送起来也绝不手软，那么本气epic喜加一的游戏是什么呢？>>

2021-02-19|0

精彩推荐

48小时热评资讯

精华推荐

关于91单机 | 大型单机游戏 | 联系我们 | 街机游戏 | 网站地图 | 移动版 | 好玩的单机游戏 | 投诉建议：xixing_91danji@foxmail.com

|

专业的单机游戏下载网站 91单机游戏 (91danji.com) 打造不一样的 单机游戏下载基地 沪ICP备2020033320号-1 沪网文【2016】4325-322号

浙公网安备 33060202000537号