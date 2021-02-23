steam每日特惠：帕尔米拉孤儿院什么时候史低 帕尔米拉孤儿院3.2特惠多少钱

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《帕尔米拉孤儿院》这款游戏是一款恐怖探索剧情游戏，游戏发生在一个废弃的孤儿院。穿过你童年的走廊，但要记住，你不仅仅是这里的一个人。揭开孤儿院的历史，但要小心。
游戏名称：帕尔米拉孤儿院/Palmyra Orphanage
游戏原价：26元
游戏售价：17元
活动时间：3月2号结束
目前《帕尔米拉孤儿院》特惠售价为17元，原价26，为历史最低价。386篇测评中89%好评率，特别好评。游戏支持简体中文，特惠活动截止至3月2日。
网友评价：
这个游戏没有想象中恐怖，最后还有一个比较好结局，不过结尾的时候的丧尸跳舞，让我感觉我是不是玩错游戏了
小编点评：
喜欢里面的不作死直接溜的结局，这才对嘛（狗头）
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