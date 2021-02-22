steam每日特惠：骰子地下城什么时候史低 骰子地下城2.25特惠多少钱

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尝试掌握每一种职业，看看哪一种风格最适合自己，你将闯入一个充满惊喜、翻转，秘密的神奇地下城，屠戮怪物，搜刮宝藏，在挑战幸运女神的道路上变得越来越强大。但是，你能不能闯出一条生路呢？幸运可不会永远站在你的那边。
游戏名称：骰子地下城/Dicey Dungeons
游戏原价：50元
游戏售价：17元
活动时间：2月25号结束
目前《骰子地下城》特惠售价为17元，原价50，为历史最低价。4661篇测评中90%好评率，特别好评。游戏支持简体中文，特惠活动截止至2月25日。
网友评价：
大概是肉鸽卡牌里最简单的一档，轻松愉快流程短小ost还好听的解压游戏，基本上可以安全地推荐给所有人。每个角色都有与其他角色区别非常大的机制这一点也很不错。
小编点评：
玩法新颖，很有创意，让人眼前一亮，六职业完全不同的关卡体验和怪物迥异的技能与机制也提高了游戏的丰富度和可玩度。
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