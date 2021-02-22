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itch.io喜加一！《CLICKER S STUDIO》在哪免费领取

2021-02-22 17:21:08来源：91单机游戏编辑：admin

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>>itch.io喜加一专区

《CLICKER S STUDIO》是一款点击类游戏，这个游戏不需要什么操作，只需要点击，点就完事了，还能分享脸书和推特，原价5美元。

领取地址：点此跳转

玩家进入领取页面后，登陆你的itch账号，然后获取游戏之后就会加入到自己的库中。itch是一个新兴游戏开源独立游戏平台，不支持中文。

想了解更多特惠信息及免费游戏喜加一的玩家们请收藏关注itch.io喜加一专区，91单机游戏网为大家及时分享各平台限免游戏领取地址方法。

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