steam每日特惠：斯派罗烈焰重燃三合一什么时候史低 斯派罗烈焰重燃三合一2.24特惠多少钱

2021-02-22 11:21:17 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是斯派罗烈焰重燃三合一 斯派罗烈焰重燃三合一2.24特惠多少钱，对斯派罗烈焰重燃三合一 斯派罗烈焰重燃三合一2.24特惠多少钱关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。

《斯派罗烈焰重燃三合一（Spyro Reignited Trilogy）》是由Toys for Bob, Iron Galaxy制作的一款经典的动作冒险游戏，是《小龙斯派罗》系列的最新三合一重制版，本作将收录《小龙斯派罗》、《小龙斯派罗：利普多的愤怒》和《小龙斯派罗：龙年》三款游戏的高清重制版。

游戏名称：斯派罗烈焰重燃三合一

游戏原价：250元

游戏售价：87元

活动时间：2月24号结束

《斯派罗烈焰重燃三合一》优惠现售87元，原价250，新历史最低价。5830篇测评中95%好评率，好评如潮。支持简体中文，特惠活动截止至2月24日。

网友评价：

画面较原版有较大提升，操作流畅。最关键的是不锁帧，你电脑能跑多少他给你跑多少。小时候玩的时候也不觉得画面有多差，于是特地去看了看当年的画质......和“禽兽运动会”那个游戏有得一拼，都是香肠嘴（笑

小编点评：

这才是猛男应该玩的游戏！

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