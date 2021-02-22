steam每日特惠：斯派罗烈焰重燃三合一什么时候史低 斯派罗烈焰重燃三合一2.24特惠多少钱

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《斯派罗烈焰重燃三合一（Spyro Reignited Trilogy）》是由Toys for Bob, Iron Galaxy制作的一款经典的动作冒险游戏，是《小龙斯派罗》系列的最新三合一重制版，本作将收录《小龙斯派罗》、《小龙斯派罗：利普多的愤怒》和《小龙斯派罗：龙年》三款游戏的高清重制版。
游戏名称：斯派罗烈焰重燃三合一
游戏原价：250元
游戏售价：87元
活动时间：2月24号结束
《斯派罗烈焰重燃三合一》优惠现售87元，原价250，新历史最低价。5830篇测评中95%好评率，好评如潮。支持简体中文，特惠活动截止至2月24日。
网友评价：
画面较原版有较大提升，操作流畅。最关键的是不锁帧，你电脑能跑多少他给你跑多少。小时候玩的时候也不觉得画面有多差，于是特地去看了看当年的画质......和“禽兽运动会”那个游戏有得一拼，都是香肠嘴（笑
小编点评：
这才是猛男应该玩的游戏！
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