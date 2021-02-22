steam每日特惠：夜班什么时候史低 夜班2.23特惠多少钱

2021-02-22 11:20:26 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是夜班 夜班2.23特惠多少钱，对夜班 夜班2.23特惠多少钱关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。

《Late Shift》（中译作夜班）是一款全动态影像的犯罪悬疑游戏。游戏讲述一个数学专业的大学生——马特，莫名其妙被卷入一场拍卖所的盗窃中，并试图证明自己的清白。游戏中玩家将会面临一系列的抉择，有些决定甚是微小，但却会导致截然不同的结果。

游戏名称：夜班/Late Shift

游戏原价：42元

游戏售价：16.8元

活动时间：2月23号结束

《夜班》优惠现售16.8元，原价42，历史最低价。5420篇测评中87%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至2月23日。

网友评价：

每当面临选择，我通常会遵从内心只选一次而不会倒回去重新选，也时常因此而感到后悔可惜，但人生只有一次。

小编点评：

故事嘛一般般，既无深度，也算不上太精彩。一张电影票的价钱，正好凑合当个下饭电影。

91单机游戏网Steam每日特惠专区每天不定时更新，有喜欢玩单机游戏的大佬，欢迎关注并收藏本专题。