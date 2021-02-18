steam每日特惠：探灵笔记什么时候史低 探灵笔记3.2特惠多少钱

2021-02-19 11:54:43 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是探灵笔记 探灵笔记3.2特惠多少钱，对探灵笔记 探灵笔记3.2特惠多少钱关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。

《探灵笔记》是一款于2019年发售的游戏，游戏虽然看起来与黎明杀鸡相似，但是实则规则玩法基本上全都不一样。玩家在游戏中进入一份剧本然后可以扮演一个角色，来进行游戏。

游戏名称：探灵笔记/拾遗记/Notes of Soul

游戏原价：58元

游戏售价：20元

活动时间：3月2号结束

目前《探灵笔记》特惠售价为20，原价58，为历史最低价。12631篇测评中75%好评率，多半好评。游戏支持简体中文，特惠活动截止至3月2日。

网友评价：

一开始是跟朋友们当做继迷失森林之后另一个恐怖游戏买的，前面100小时玩的确实很刺激，一度把铁汁和陆孤梗吓到删除游戏。后面玩的越多，就会发现这越来越像一个竞技配合游戏。没有当初的恐怖气氛了，比较可以，外挂我碰到的不多，游戏改动也是一直持续，而且对于新玩家来说不怎么友好，去年这个时候买了游戏，大家都没有太厉害的人，玩起来就舒服很多，现在就差了太多了，不过还是可以推荐一下的。

小编点评：

体验还不错，就是游戏本身对新玩家可能不太友好，特别是新玩家不推荐玩鬼。

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