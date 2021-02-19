steam每日特惠：镜之边缘：催化剂什么时候史低 镜之边缘：催化剂2.23特惠多少钱

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《镜之边缘：Catalyst》通过流畅的第一人称动作提高了动作冒险类游戏的档次，使玩家沉浸于绯丝为自由而战的故事中。
游戏名称：镜之边缘：催化剂/Mirror's Edge™ Catalyst
游戏原价：118元
游戏售价：29.5元
活动时间：2月23号结束
《镜之边缘：催化剂》优惠现售29.5元，原价118，历史最低价。3308篇测评中85%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至2月23日。
网友评价：
这个游戏真实感太强了，决斗前NPC跟我说信号被敌人干扰了，接着就刺啦刺啦的，在接着右下角就蹦出个弹窗说我网络断了。然后我强顶着上世纪的网络延迟解决了对手，信使标记和通讯恢复了，右下角弹出了又连上网路的弹窗，这体验真的是太真实了！
小编点评：
真正的跑酷游戏！全程看风景
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