steam每日特惠：四海兄弟：最终版什么时候史低 四海兄弟：最终版1.19特惠多少钱

2021-02-18 15:39:40 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是四海兄弟：最终版 四海兄弟：最终版1.19特惠多少钱，对四海兄弟：最终版 四海兄弟：最终版1.19特惠多少钱关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。

在一次与黑帮分子发生意外冲突之后，出租车司机汤米·安吉洛被迫踏入了四海兄弟的世界。起初他还因为加入萨列里家族而感到不安，然而丰厚的回报还是令他难以抗拒。

游戏名称：四海兄弟：最终版/Mafia : Definitive Edition

游戏原价：139元

游戏售价：104元

活动时间：1月19号结束

目前《四海兄弟：最终版》特惠售价为104元，原价139，为历史最低价。18220篇测评中88%好评率，特别好评。游戏支持简体中文，特惠活动截止至1月19日。

网友评价：

无论是金钱、工作甚至是挚友，都不过是过眼云烟。唯有家人，才是永恒。

小编点评：

这不比2077热血？？？

91单机游戏网Steam每日特惠专区每天不定时更新，有喜欢玩单机游戏的大佬，欢迎关注并收藏本专题。