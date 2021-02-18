steam每日特惠：荒野大镖客2什么时候史低 荒野大镖客21.30特惠多少钱

2021-02-18 15:39:25 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是荒野大镖客2 荒野大镖客21.30特惠多少钱，对荒野大镖客2 荒野大镖客21.30特惠多少钱关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。

Red Dead Redemption 2 已荣获超过 175 项年度游戏奖项且获得超过 250 个满分评价，游戏中述说亚瑟·摩根和声名狼藉的范德林德帮派的传奇故事，体验在 19 世纪的最后岁月里横跨美国的亡命之旅。除此之外，还可免费享受 Red Dead 在线模式中与众多玩家共享的逼真世界。

游戏名称：荒野大镖客2/Red Dead Redemption 2

游戏原价：249元

游戏售价：166元

活动时间：1月30号结束

《荒野大镖客2》优惠现售166元，原价249，历史最低价。137760篇测评中83%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至1月30日。

网友评价：

3070显卡，4k真整不动，只能2k，好在效果很棒。

小编点评：

剧情看的很过瘾，电影视角也很棒，整体节奏有点慢。

91单机游戏网Steam每日特惠专区每天不定时更新，有喜欢玩单机游戏的大佬，欢迎关注并收藏本专题。