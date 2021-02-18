steam每日特惠：战锤：鼠疫2什么时候史低 战锤：鼠疫21.26特惠多少钱

2021-02-18 15:39:06 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是战锤：鼠疫2 战锤：鼠疫21.26特惠多少钱，对战锤：鼠疫2 战锤：鼠疫21.26特惠多少钱关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。

这款精彩的近战动作游戏是广受赞誉的 Vermintide 的续作，将用视觉上的冲击为第一人称合作游戏带来崭新的定义。

游戏名称：战锤：鼠疫2/Warhammer: Vermintide 2

游戏原价：90元

游戏售价：22元

活动时间：1月26号结束

《战锤：鼠疫2》优惠现售22元，原价90，历史最低价。46067篇测评中80%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至1月26日。

网友评价：

时隔多年，我们都已长大。但这个游戏，还能让我们再次网吧4连坐一起战斗。这是游戏，也是青春

小编点评：

20多块钱买个100g游戏怎么都值吧

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