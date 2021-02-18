steam每日特惠：坎巴拉太空计划什么时候史低 坎巴拉太空计划1.30特惠多少钱

2021-02-18 15:39:00 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是坎巴拉太空计划 坎巴拉太空计划1.30特惠多少钱，对坎巴拉太空计划 坎巴拉太空计划1.30特惠多少钱关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。

在《坎巴拉太空计划》中，将由你来主导外星种族“坎巴拉人”的太空计划。你可以使用各式各样的部件，来根据现实中的空气动力学和轨道物理学原理组装能够飞行（或坠毁）的全功能航天器。把你的坎巴拉人乘员送入轨道及太空中（并保证他们存活下来），让他们去探索坎巴拉太阳系中的各个卫星和行星。

游戏名称：坎巴拉太空计划/Kerbal Space Program

游戏原价：112元

游戏售价：28元

活动时间：1月30号结束

《坎巴拉太空计划》优惠现售28元，原价112，平历史最低价。69064篇测评中94%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至1月30日。

网友评价：

坎巴拉短程导弹计划—>坎巴拉中程导弹计划->坎巴拉洲际导弹计划->坎巴拉近地轨道漂流->坎巴拉大气层熔毁计划->坎巴拉坠月计划->...->坎巴拉太阳系殖民计划

小编点评：

造一艘飞船，坠毁了，造一艘飞船，失联了，这就是坎巴拉

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