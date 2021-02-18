steam每日特惠：飞向月球什么时候史低 飞向月球1.23特惠多少钱

2021-02-18 15:41:06 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是飞向月球 飞向月球1.23特惠多少钱，对飞向月球 飞向月球1.23特惠多少钱关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。

Deliver Us The Moon 是一个科幻惊悚游戏，以地球自然资源枯竭的近未来末世为背景。一名孤独的宇航员被送上月球，执行拯救人类免于灭绝的关键任务。

游戏名称：飞向月球/Deliver Us The Moon

游戏原价：80元

游戏售价：50元

活动时间：1月23号结束

《飞向月球》优惠现售16元，原价50，新历史最低价。4928篇测评中93%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至1月26日。

网友评价：

结局真是忍不住泪奔，听着歌看完了整个制作者名单 剧情真的不错 谜题不难也不会厌倦 真的真的是个好游戏

小编点评：

虽然游戏流程不长且解谜较简单，但是它还是给我们讲述了一个悲壮、感人的故事。一个好的剧本在如今的很多游戏里真的是难能可贵了，何况开发商还是这么一个名不见经传的工作室，哪怕因为玩法不能吸引人玩很多遍，但是这样的小作品能带给我们感动就已经很值了。

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