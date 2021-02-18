steam每日特惠：传颂之物：二人的白皇什么时候史低 传颂之物：二人的白皇1.29特惠多少钱

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哈克继承奥修特尔的遗志，戴上奥修特尔的假面并以奥修特尔的身份生存下去。依靠自己的智略与奥修特尔的名声，为恢复杏树的帝位而继续战斗。那同时也是蔓延到大和全境的战乱的序幕。
游戏名称：传颂之物：二人的白皇/Utawarerumono: Mask of Truth
游戏原价：380元
游戏售价：190元
活动时间：1月29号结束
《传颂之物：二人的白皇》优惠现售190元，原价380，历史最低价。360篇测评中96%好评率，特别好评。支持繁体中文，特惠活动截止至1月29日。
网友评价：
剧情太牛了。看到song of welcome这个成就的时候已经有些泪目了。
小编点评：
以前看美希命药厂汉化，现在补票了。
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