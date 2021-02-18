steam每日特惠：逃离方块合集什么时候史低 逃离方块合集1.30特惠多少钱

2021-02-18 15:40:32 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是逃离方块合集 逃离方块合集1.30特惠多少钱，对逃离方块合集 逃离方块合集1.30特惠多少钱关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。

在这个点击式冒险游戏中，你会跟随着Dale, Laura以及其他锈湖角色例如Mr. Crow和Mr. Owl的脚步探寻奥秘。Cube Escape系列中的所有游戏经过更新，重组和打包一起在Steam上架并以低价发行，希望可以在Flash游戏最后的时代得以生存。

游戏名称：逃离方块合集/Cube Escape Collection

游戏原价：22元

游戏售价：14元

活动时间：1月30号结束

《逃离方块合集》优惠现售14元，原价22，历史最低价。1296篇测评中99%好评率，好评如潮。支持简体中文，特惠活动截止至12月2日。

网友评价：

在手机上都玩过了，从初中跟到大学，无需多言，老子的爱，收好。

小编点评：

总体真的是很值得思考的一款游戏，从关卡设置到情节都是，很适合静静地沉浸地玩上一段时间。

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