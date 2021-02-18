steam每日特惠：Foundation什么时候史低 Foundation2.6特惠多少钱

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《Foundation》是一款无网格的宏大的中世纪城市建设模拟游戏，聚焦于有机发展、纪念碑建造和资源管理。
游戏名称：Foundation
游戏原价：90元
游戏售价：67元
活动时间：2月6号结束
《Foundation》优惠现售67元，原价90，历史最低价。6661篇测评中85%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至2月6日。
网友评价：
从整体上来说，游戏明显是没做完的，一些新的东西没有汉化翻译，不过丝毫不影响游戏体验。另外游戏整体难度偏易，节奏慢，如果受不了的话建议慎入。游戏的卖点在于还原玩家想象中的中世纪，对这类题材感兴趣的玩家不妨关注一下这个游戏。
小编点评：
目前来看还不错AI还需要加强，期待后期加更多的游戏内容。
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