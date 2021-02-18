steam每日特惠：医院计划什么时候史低 医院计划2.20特惠多少钱

2021-02-18 15:38:02 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是医院计划 医院计划2.20特惠多少钱，对医院计划 医院计划2.20特惠多少钱关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。

《医院计划》是由Oxymoron Games制作的一款医院模拟经营类游戏，该做可以视为《主题医院》精神续作，开发团队的成员本身就是《主题医院》的粉丝，游戏中玩家可以设计建立医院，置入医疗设备，管理医护人员，为病人诊断病症，照顾病患，管理运营自己的医院。

游戏名称：医院计划/Project Hospital

游戏原价：80元

游戏售价：40元

活动时间：2月20号结束

《医院计划》优惠现售40元，原价80，历史最低价。2418篇测评中87%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至2月20日。

网友评价：

我可能不是个好院长，但我一定是个杰出的资本家。

小编点评：

做的非常细致的一款医院经营游戏，比牛蛙的主题医院更贴近现实世界中的科室，员工分早晚班，患者即便是救治之后有可能突发重症急需抢救。

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