steam每日特惠：动物园之星什么时候史低 动物园之星2.24特惠多少钱

2021-02-18 11:33:25 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是动物园之星 动物园之星2.24特惠多少钱，对动物园之星 动物园之星2.24特惠多少钱关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。

在《动物园之星》中打造一个野生动物世界。由《过山车之星》(Planet Coaster) 和《动物园大亨》(Zoo Tycoon) 的开发者团队制作，将为你带来极致的动物园模拟游戏体验。建造精细的动物栖息地、管理动物园，并见识栩栩如生、能够思考且富有感情的动物探索你打造的世界。

游戏名称：动物园之星/Planet Zoo

游戏原价：180元

游戏售价：90元

活动时间：2月24号结束

《动物园之星》优惠现售90元，原价180，平历史最低价。32768篇测评中89%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至2月24日。

网友评价：

动物都出逃了，心很累，我准备去养只哈士奇了

小编点评：

能不能在动物保护协会的人阻碍我营业的时候，让我把院里的食肉动物都放出来。

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