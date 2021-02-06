steam每日特惠：龙珠Z：卡卡罗特什么时候史低 龙珠Z：卡卡罗特史低是多少

2021-02-06 10:26:33 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：龙珠Z：卡卡罗特什么时候史低 龙珠Z：卡卡罗特史低是多少，对steam每日特惠：龙珠Z：卡卡罗特什么时候史低 龙珠Z：卡卡罗特史低是多少关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。

《龙珠Z：卡卡罗特》是在2020年发售的一款游戏，游戏是开放世界的漫画改编游戏，剧情非常还原原作漫画，如果是龙珠粉，那么这款游戏绝对不会亏，各种经典场面全都还原了进来。

游戏名称：龙珠Z：卡卡罗特/DRAGON BALL Z: KAKAROT

游戏原价：298元

游戏售价：119元

活动时间：2月6号结束

《龙珠Z：卡卡罗特》优惠现售119元，原价298，平历史最低价。15962篇测评中92%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至2月6日。

网友评价：

把PUBG的衣服枪皮卖了买的这游戏，难度适中 剧情党优选游戏，不论你是看过龙珠的还是没看过龙珠的这游戏都能给你带来感动，这不比博人传热血？不比成神之日催泪？

小编点评：

经典回忆不管剧情还是特效都是满分，只能说牛逼！

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