steam每日特惠：龙珠Z：卡卡罗特什么时候史低 龙珠Z：卡卡罗特史低是多少

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《龙珠Z：卡卡罗特》是在2020年发售的一款游戏，游戏是开放世界的漫画改编游戏，剧情非常还原原作漫画，如果是龙珠粉，那么这款游戏绝对不会亏，各种经典场面全都还原了进来。
游戏名称：龙珠Z：卡卡罗特/DRAGON BALL Z: KAKAROT
游戏原价：298元
游戏售价：119元
活动时间：2月6号结束
《龙珠Z：卡卡罗特》优惠现售119元，原价298，平历史最低价。15962篇测评中92%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至2月6日。
网友评价：
把PUBG的衣服枪皮卖了买的这游戏，难度适中 剧情党优选游戏，不论你是看过龙珠的还是没看过龙珠的这游戏都能给你带来感动，这不比博人传热血？不比成神之日催泪？
小编点评：
经典回忆不管剧情还是特效都是满分，只能说牛逼！
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