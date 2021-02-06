steam每日特惠：圣女战旗什么时候史低 圣女战旗史低是多少

2021-02-06 10:23:13 来源：91单机游戏 编辑：admin

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《圣女战旗 Banner of the Maid》是一款以法国大革命时代为背景的策略战棋游戏。玩家将扮演因特殊的才能而改变了命运的少女波利娜•波拿巴，率领军队突破重重难关，在沙龙的美酒和战场的硝烟中，体验那段峥嵘岁月的别样故事。

游戏名称：圣女战旗/Banner of the Maid

游戏原价：68元

游戏售价：40元

活动时间：2月12号结束

《圣女战旗》优惠现售40元，原价68，历史最低价。3624篇测评中89%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至2月12日。

网友评价：

我只能说给好评的最大原因就在这句话里的其中一个字上面了

小编点评：

游戏本身内容不错，也有着精美的立绘，剧情较为连贯，有一定起伏。

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