itch.io喜加一！《Comet Galaxy 2P Edition》在哪免费领取

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《Comet Galaxy 2P Edition》是一款像素射击游戏，比起原本的作品加入了2P，玩家可以联机进行游戏（仅支持本地），原价1美元。
玩家进入领取页面后，登陆你的itch账号，然后获取游戏之后就会加入到自己的库中。itch是一个新兴游戏开源独立游戏平台，不支持中文。
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indiegala这个名字很多网友都十分陌生，但实际上它steam是合作关系，所以不时会免费送出一些游戏，和steam喜加一不同的是，玩家需要领取激活码才能在steam激活，indiegala怎么领游戏呢？91danji小编给大家介绍本次indiegala喜加一游戏indiegala喜加一！《Dav