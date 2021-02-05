steam每日特惠：尘埃4什么时候史低 尘埃4史低是多少

2021-02-05 11:10:26 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：尘埃4什么时候史低 尘埃4史低是多少，对steam每日特惠：尘埃4什么时候史低 尘埃4史低是多少关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。

世界领先的越野赛系列游戏回归了！《DiRT 4》让你驾驶有史以来最强的赛车去面对这个星球的拉力赛、rallycross 和 landrush 中危险重重的赛道。游戏改变了“你的赛段”系统，只要轻轻触摸一个按钮，即可创建无数条赛道。

游戏名称：尘埃4/DiRT 4

游戏原价：70元

游戏售价：17元

活动时间：2月13号结束

《尘埃4》优惠现售17元，原价70，历史最低价。7558篇测评中78%好评率，多半好评。不支持简体中文，特惠活动截止至2月13日。

网友评价：

阿巴阿巴为啥莫得汉化，挺好玩的，就是难度偏高，摩的汉化。

小编点评：

娱乐拉力,上手比较容易,就是场景里的树和草质感比较差

91单机游戏网Steam每日特惠专区每天不定时更新，有喜欢玩单机游戏的大佬，欢迎关注并收藏本专题。