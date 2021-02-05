steam每日特惠：尘埃4什么时候史低 尘埃4史低是多少

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世界领先的越野赛系列游戏回归了！《DiRT 4》让你驾驶有史以来最强的赛车去面对这个星球的拉力赛、rallycross 和 landrush 中危险重重的赛道。游戏改变了“你的赛段”系统，只要轻轻触摸一个按钮，即可创建无数条赛道。
游戏名称：尘埃4/DiRT 4
游戏原价：70元
游戏售价：17元
活动时间：2月13号结束
《尘埃4》优惠现售17元，原价70，历史最低价。7558篇测评中78%好评率，多半好评。不支持简体中文，特惠活动截止至2月13日。
网友评价：
小编点评：
娱乐拉力,上手比较容易,就是场景里的树和草质感比较差
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indiegala这个名字很多网友都十分陌生，但实际上它steam是合作关系，所以不时会免费送出一些游戏，和steam喜加一不同的是，玩家需要领取激活码才能在steam激活，indiegala怎么领游戏呢？91danji小编给大家介绍本次indiegala喜加一游戏indiegala喜加一！《Dav