steam每日特惠：Rabi-Ribi什么时候史低 Rabi-Ribi史低是多少

2021-02-05 11:10:38 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：Rabi-Ribi什么时候史低 Rabi-Ribi史低是多少，对steam每日特惠：Rabi-Ribi什么时候史低 Rabi-Ribi史低是多少关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。

让兔耳娘当主角的游戏总是不嫌多，所以这是款献给兔耳爱好者的游戏 — 一款 2D 横向捲轴 + 平台探险动作游戏。

游戏名称：Rabi-Ribi

游戏原价：60元

游戏售价：24元

活动时间：2月5号结束

《Rabi-Ribi》优惠现售24元，原价60，历史最低价。7633篇测评中97%好评率，好评如潮。支持简体中文，特惠活动截止至2月5日。

网友评价：

之前无意间了解到一直想玩但是没入正，这次趁着打折终于如愿入正！不说了，赶着去lu兔子！

小编点评：

玩法很独特，画风很可爱，猛男玩的游戏

91单机游戏网Steam每日特惠专区每天不定时更新，有喜欢玩单机游戏的大佬，欢迎关注并收藏本专题。