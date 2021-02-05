steam每日特惠：Creaks什么时候史低 Creaks史低是多少

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地面开始晃动，灯泡一个接一个地碎掉－－你房间墙壁的另一端发生了奇怪的事。凭借机智与勇气，你将逐步深入这个充满有翼族与致命家具怪兽的世界中。
游戏名称：Creaks
游戏原价：78元
游戏售价：46元
活动时间：2月6号结束
《Creaks》优惠现售46元，原价78，历史最低价。880篇测评中93%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至2月6日。
网友评价：
从《机械迷城》到《creaks》，游戏情节都给我一点点的感动，虽然解谜难度不大，但是手绘画风和故事表达能力都是不错的，值得一玩的游戏
小编点评：
比机械迷城轻松，不会卡关，适合我这种笨笨的老年人
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