steam每日特惠：Foundation什么时候史低 Foundation史低是多少

2021-02-05 11:11:09 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：Foundation什么时候史低 Foundation史低是多少，对steam每日特惠：Foundation什么时候史低 Foundation史低是多少关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。

《Foundation》是一款无网格的宏大的中世纪城市建设模拟游戏，聚焦于有机发展、纪念碑建造和资源管理。

游戏名称：Foundation

游戏原价：90元

游戏售价：67元

活动时间：2月6号结束

《Foundation》优惠现售67元，原价90，历史最低价。6661篇测评中85%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至2月6日。

网友评价：

从整体上来说，游戏明显是没做完的，一些新的东西没有汉化翻译，不过丝毫不影响游戏体验。另外游戏整体难度偏易，节奏慢，如果受不了的话建议慎入。游戏的卖点在于还原玩家想象中的中世纪，对这类题材感兴趣的玩家不妨关注一下这个游戏。

小编点评：

目前来看还不错AI还需要加强，期待后期加更多的游戏内容。

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