steam每日特惠：狂野星球之旅什么时候史低 狂野星球之旅史低是多少

2021-02-01 14:23:50 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：狂野星球之旅什么时候史低 狂野星球之旅史低是多少，对steam每日特惠：狂野星球之旅什么时候史低 狂野星球之旅史低是多少关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。

"欢迎来到先锋计划！作为排名第四的星际勘探公司 - Kindred Aerospace的新入职员工 - 你的任务就是去调查ARY-26行星是否适合人类居住。你可能缺乏装备和经验，但你一定会慢慢适应的。祝你好运！ 还不信吗？你会遇到“开花的屁股”的。

游戏名称：狂野星球之旅/Journey To The Savage Planet

游戏原价：90元

游戏售价：54元

活动时间：2月12号结束

《狂野星球之旅》优惠现售54元，原价90，新历史最低价。353篇测评中86%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至2月12日。

网友评价：

很有趣的游戏，一开始选择人物头像我选了狗，开始游戏后发现虽然我是个人但是我的语音却是条狗23333，游戏比较轻松休闲，画风舒适，简单的解谜，战斗难度也简单，除非你非要作死。

小编点评：

一款瑕不掩瑜的开放世界fps冒险游戏。本作中你将扮演一名被资本家压榨的外星探索工具人，在飞船损坏到处找材料修复的同时还要收集星球上的各种环境资料给在地球的公司来验证该星球是否可以移民。

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