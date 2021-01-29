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steam每日特惠：学术界：学校模拟什么时候史低 学术界：学校模拟史低是多少

2021-01-29 14:23:06来源：91单机游戏编辑：admin

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>>steam每日特惠专区

《Academia：School Simulator》是一款模拟经营游戏，让你可以在游戏中设计、建造并管理你心目中的梦幻高中！学生会在校园中谈恋爱、考试挂科或者遭受欺凌。作为校长，你将看着他们度过这段被称之为高中生活的跌宕之旅。

游戏名称：学术界：学校模拟/Academia : School Simulator

游戏原价：69元

游戏售价：48元

活动时间：2月5号结束

《学术界：学校模拟》优惠现售48元，原价69，新历史最低价。1251篇测评中83%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至2月5日。

网友评价：

游戏非常有创意，但毕竟刚刚出炉，存在不少的bug，非常休闲，期待越来越好

小编点评：

一直说我学校脏，灰都没有还脏？住真空去吧

91单机游戏网Steam每日特惠专区每天不定时更新，有喜欢玩单机游戏的大佬，欢迎关注并收藏本专题。

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