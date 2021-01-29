steam每日特惠：学术界：学校模拟什么时候史低 学术界：学校模拟史低是多少

2021-01-29 14:23:06 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：学术界：学校模拟什么时候史低 学术界：学校模拟史低是多少，对steam每日特惠：学术界：学校模拟什么时候史低 学术界：学校模拟史低是多少关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。

《Academia：School Simulator》是一款模拟经营游戏，让你可以在游戏中设计、建造并管理你心目中的梦幻高中！学生会在校园中谈恋爱、考试挂科或者遭受欺凌。作为校长，你将看着他们度过这段被称之为高中生活的跌宕之旅。

游戏名称：学术界：学校模拟/Academia : School Simulator

游戏原价：69元

游戏售价：48元

活动时间：2月5号结束

《学术界：学校模拟》优惠现售48元，原价69，新历史最低价。1251篇测评中83%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至2月5日。

网友评价：

游戏非常有创意，但毕竟刚刚出炉，存在不少的bug，非常休闲，期待越来越好

小编点评：

一直说我学校脏，灰都没有还脏？住真空去吧

91单机游戏网Steam每日特惠专区每天不定时更新，有喜欢玩单机游戏的大佬，欢迎关注并收藏本专题。