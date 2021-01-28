steam每日特惠：喋血街头4什么时候史低 喋血街头4史低是多少

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《POSTAL 4: No Regerts》是一个充满讽刺、荒诞和笑料的开放式的第一人称射击游戏，也是曾被人称为“史上最差游戏™”的《POSTAL 2》的万众期待已久的真正续集！
游戏名称：喋血街头4/POSTAL 4: No Regerts
游戏原价：80元
游戏售价：64元
活动时间：2月2号结束
《喋血街头4》优惠现售64元，原价80，历史最低价。4574篇测评中88%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至2月2日。
网友评价：
希望把中文和中文语音更新一下（比较喜欢postal2的那个蹩脚中文哈哈哈哈很有味道）其次就是优化还要做的再好一点。
小编点评：
没中文难受啊，不过还是那二代那味儿
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