steam每日特惠：喋血街头4什么时候史低 喋血街头4史低是多少

2021-01-28 16:28:57 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：喋血街头4什么时候史低 喋血街头4史低是多少，对steam每日特惠：喋血街头4什么时候史低 喋血街头4史低是多少关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。

《POSTAL 4: No Regerts》是一个充满讽刺、荒诞和笑料的开放式的第一人称射击游戏，也是曾被人称为“史上最差游戏™”的《POSTAL 2》的万众期待已久的真正续集！

游戏名称：喋血街头4/POSTAL 4: No Regerts

游戏原价：80元

游戏售价：64元

活动时间：2月2号结束

《喋血街头4》优惠现售64元，原价80，历史最低价。4574篇测评中88%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至2月2日。

网友评价：

希望把中文和中文语音更新一下（比较喜欢postal2的那个蹩脚中文哈哈哈哈很有味道）其次就是优化还要做的再好一点。

小编点评：

没中文难受啊，不过还是那二代那味儿

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