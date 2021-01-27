steam每日特惠：辐射谷物语什么时候史低 辐射谷物语史低是多少

2021-01-27 14:13:43 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：辐射谷物语什么时候史低 辐射谷物语史低是多少，对steam每日特惠：辐射谷物语什么时候史低 辐射谷物语史低是多少关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。

耕种。结婚。杀戮。 《Atomicrops》是一款充满动作情节的轻度Rogue类耕种模拟游戏，在浩劫后的废土上，你必须耕种和保卫最后一家农场。

游戏名称：辐射谷物语/Atomicrops

游戏原价：50元

游戏售价：30元

活动时间：1月29号结束

目前《辐射谷物语》特惠售价为30，原价50，为历史最低价。742条测评好评率94%，特别好评。游戏支持简体中文，特惠活动截止至1月29日。

网友评价：

第九年开始，才是真的被游戏玩！核冬天随机给的武器是大刀和松鼠的武器组合，简直妈卖批了！

小编点评：

我爱种菜，我爱肉鸽，消磨时间不错的选择

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