steam每日特惠：辐射谷物语什么时候史低 辐射谷物语史低是多少

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耕种。结婚。杀戮。 《Atomicrops》是一款充满动作情节的轻度Rogue类耕种模拟游戏，在浩劫后的废土上，你必须耕种和保卫最后一家农场。
游戏名称：辐射谷物语/Atomicrops
游戏原价：50元
游戏售价：30元
活动时间：1月29号结束
目前《辐射谷物语》特惠售价为30，原价50，为历史最低价。742条测评好评率94%，特别好评。游戏支持简体中文，特惠活动截止至1月29日。
网友评价：
第九年开始，才是真的被游戏玩！核冬天随机给的武器是大刀和松鼠的武器组合，简直妈卖批了！
小编点评：
我爱种菜，我爱肉鸽，消磨时间不错的选择
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