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itch.io喜加一！《Carpe Deal 'Em》在哪免费领取

2021-01-26 18:17:19来源：91单机游戏编辑：admin

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《Carpe Deal 'Em》是一款剧情丰富选择取向类游戏，游戏原价4.99美元。

领取地址：点此跳转

玩家进入领取页面后，登陆你的itch账号，然后点击Download or Claim之后就会加入到自己的库中。itch是一个新兴游戏开源独立游戏平台，不支持中文。

想了解更多特惠信息及免费游戏喜加一的玩家们请收藏关注itch.io喜加一专区，91单机游戏网为大家及时分享各平台限免游戏领取地址方法。

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