steam每日特惠：刺客信条：大革命什么时候史低 刺客信条：大革命史低是多少

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《刺客信条：大革命》是一款于2014年发售的游戏，讲述那个时期法国历史上最黑暗的时期，法国大革命时期，玩家可以自由选择自己的英雄来进行游戏。顺带一提，这款游戏去年育碧在uplay上赠送过。
游戏名称：刺客信条：大革命/Assassin's Creed Unity
游戏原价：118元
游戏售价：22元
活动时间：2月2号结束
目前《刺客信条：大革命》特惠售价为22，原价118，为历史最低价。28769条测评好评率69%，褒贬不一。游戏支持繁体中文，特惠活动截止至2月2日。
网友评价：
说真的，大革命这么一个波澜壮阔的历史背景用来大部描写法棍诺和艾莉丝的爱情故事我是觉得浪费的（但不妨碍我永远喜欢艾莉丝），本体结尾以及死王DLC还让我期待了很久法棍诺和拿皇的埃及故事，不过算了，只要你给我拿皇，我就给你好评
小编点评：
万物皆虚,万事皆允
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