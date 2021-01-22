steam每日特惠：IL-2捍卫雄鹰：斯大林格勒战役什么时候史低 IL-2捍卫雄鹰：斯大林格勒战役史低是多少

2021-01-25 17:17:44 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：IL-2捍卫雄鹰：斯大林格勒战役什么时候史低 IL-2捍卫雄鹰：斯大林格勒战役史低是多少，对steam每日特惠：IL-2捍卫雄鹰：斯大林格勒战役什么时候史低 IL-2捍卫雄鹰：斯大林格勒战役史低是多少关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。

IL-2捍卫雄鹰：斯大林格勒战役是传奇的IL-2捍卫雄鹰系列的延续，此系列成为PC战斗飞行模拟游戏的标杆已超过十年。

游戏名称：IL-2捍卫雄鹰：斯大林格勒战役/IL-2 Sturmovik: Battle of Stalingrad

游戏原价：339元

游戏售价：50元

活动时间：2月6号结束

《IL-2捍卫雄鹰：斯大林格勒战役》优惠现售50元，原价339，历史最低价。3873篇测评中79%好评率，多半好评。支持简体中文，特惠活动截止至2月6日。

网友评价：

这游戏怎么好像没有新手教程啊？玩了一会连飞机都飞不起来，怎么搞啊？游戏画质还是很棒的，但飞都飞不起来怎么玩.....

小编点评：

好！很有精神！瓜皮雷霆卸载！

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