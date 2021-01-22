steam每日特惠：太空乱游什么时候史低 太空乱游史低是多少

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一款以你和室友共同生活在太空飞船里为背景的策略型多人合作游戏。你需要生产资源、处理致命的外星感染、升级装置并打造自己可持续的太空之家。
游戏名称：太空乱游/Out of Space
游戏原价：50元
游戏售价：33元
活动时间：1月27号结束
《太空乱游》优惠现售33元，原价50，历史最低价。718篇测评中82%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至1月27日。
网友评价：
跟分手厨房一样玩了就吵架呢hhh
小编点评：
键盘按键不能换，也不能显示按键，还是摸索着才知道按键是什么
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