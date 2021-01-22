Epic喜加一 丹达拉：恐惧试炼Epic怎么领取

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游戏介绍：
Salt世界正在崩溃的边缘。那些曾经拥有自由的居民现在纷纷受到压迫和隔离。但一切还没到山穷水尽的地步，在一片恐惧之中，一位女英雄挺身而出，犹如一缕希望之光。她的名字叫 Dandara。
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领取方法：
冬令时了，游戏都是0点开始领取了。《丹达拉：恐惧试炼》领取时间为1月29日0点，截止2月5日0点。
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