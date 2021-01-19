steam每日特惠：火山岛什么时候史低 火山岛史低是多少

2021-01-20 11:32:46 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：火山岛什么时候史低 火山岛史低是多少，对steam每日特惠：火山岛什么时候史低 火山岛史低是多少关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。

《火山岛》是一个第一人称、基地建设的生存游戏，游戏设定在人和技术共存的蒸汽朋克时代。你需要探索火山岛，操控巨大的钻井船并且在由机械生物引发的火山喷发中生存下来。

游戏名称：火山岛/Volcanoids

游戏原价：70元

游戏售价：52元

活动时间：1月27号结束

《火山岛》优惠现售52元，原价70，平历史最低价。1701篇测评中83%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至1月27日。

网友评价：

除了开始有点不习惯，后面熟练了就感觉很好玩，唯一让我有点失望的是火山钻地机不能自己自由的控制移动，只能像地铁一样去往特定的25个站点，但是基地建设和战斗部分还是可以的。

小编点评：

紧张刺激，毫无尿点。唯一的缺点是地图太空旷了，地图上面的物品太少了，几乎没有可互动的点。

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