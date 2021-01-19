steam每日特惠：波西亚时光什么时候史低 波西亚时光史低是多少

2021-01-20 11:32:39 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：波西亚时光什么时候史低 波西亚时光史低是多少，对steam每日特惠：波西亚时光什么时候史低 波西亚时光史低是多少关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。

《波西亚时光》是在2019年发售的一款游戏，玩家来到了一个全新的波西亚小镇，在这里种田，养动物，增加自己的订单，成为这里的牧场大亨。当然游戏不单单只有种田要素，还加入了战斗要素，比起牧场物语其实更像是符文工房。

游戏名称：波西亚时光/My Time At Portia

游戏原价：98元

游戏售价：33元

活动时间：1月26号结束

《波西亚时光》优惠现售33元，原价98，新历史最低价。22498篇测评中94%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至1月26日。

网友评价：

当一个游戏设计的太肝的时候，就会有一种在996工厂打工的感觉

小编点评：

游戏是好游戏，各种故事线内容量爆炸，玩法也还算多，支持几十上百小时的游玩时长应该没有太大的问题。

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