itch.io喜加一！《Love is the Plan, the Plan is Death》在哪免费领取

2021-01-18 16:10:06 来源:91单机游戏 编辑:admin

itch.io是专为独立游戏提供的游戏启动器,许多不知名的独立游戏开发者,都会选择在itch.io上发布作品,尽管平台上的游戏质量参差不齐,但是如果对独立游戏有一份支持的心的话,了解一下绝不会亏,同样的itch.io上的福利也不会少,本气itch.io喜加一游戏就是itch.io喜加一!《Love is the Plan, the Plan is Death》在哪免费领取

《Tap N Bump》是一款rouguelike游戏,游戏原价420.69美元。这个定价有点离谱

领取地址:点此跳转

玩家进入领取页面后,登陆你的itch账号,然后点击Download or Claim之后就会加入到自己的库中。itch是一个新兴游戏开源独立游戏平台,不支持中文。

想了解更多特惠信息及免费游戏喜加一的玩家们请收藏关注itch.io喜加一专区,91单机游戏网为大家及时分享各平台限免游戏领取地址方法。