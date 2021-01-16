steam每日特惠：Hydroneer什么时候史低 Hydroneer史低是多少

2021-01-18 16:10:16 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：Hydroneer什么时候史低 Hydroneer史低是多少，对steam每日特惠：Hydroneer什么时候史低 Hydroneer史低是多少关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。

Hydroneer是一款挖矿和建筑题材的沙盒游戏。挖掘黄金等资源来盈利并发展您的挖矿事业。

游戏名称：Hydroneer

游戏原价：37元

游戏售价：25元

活动时间：1月23号结束

《Hydroneer》优惠现售25元，原价37，历史最低价。4287篇测评中88%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至1月23日。

网友评价：

岷叔来的，这个游戏果然非常好玩，但求万人血书开联机！！

小编点评：

好玩，耐玩，可以养老

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