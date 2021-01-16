steam每日特惠：荒野大镖客2什么时候史低 荒野大镖客2史低是多少

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Red Dead Redemption 2 已荣获超过 175 项年度游戏奖项且获得超过 250 个满分评价，游戏中述说亚瑟·摩根和声名狼藉的范德林德帮派的传奇故事，体验在 19 世纪的最后岁月里横跨美国的亡命之旅。除此之外，还可免费享受 Red Dead 在线模式中与众多玩家共享的逼真世界。
游戏名称：荒野大镖客2/Red Dead Redemption 2
游戏原价：249元
游戏售价：166元
活动时间：1月30号结束
《荒野大镖客2》优惠现售166元，原价249，历史最低价。137760篇测评中83%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至1月30日。
网友评价：
3070显卡，4k真整不动，只能2k，好在效果很棒。
小编点评：
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