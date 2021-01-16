轰炸机小队在哪免费领取？Steam喜加一！steam游戏免费领取

2021-01-16 17:25:54 来源：91单机游戏 编辑：admin

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《轰炸机小队(Bomber Crew)》是一款由Runner Duck制作Curve Digital发行的飞行射击类游戏，遨游在天际，还有各种先进的武器设备，虽然需要你作为指挥，其实更主要的内容还是策略性经营元素，需要你建设好一个强大的军事帝国。 玩家必须控制轰炸机执行任务并设法平安返回基地，只不过除了控制轰炸机外还得挑选机组成员，在执行任务的过程中也得指挥枪手抵御战斗机，或是命令维修人员维护。

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