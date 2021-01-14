steam每日特惠：赤痕：夜之仪式什么时候史低 赤痕：夜之仪式史低是多少

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《赤痕：夜之仪式》是一款2019年发售的以探索为主的横向卷轴动作角色扮演游戏，讲述了玩家扮演米丽亚姆，要闯过一个全是由恶魔把守的城堡才可以拯救自己不变成水晶，也能拯救全人类。
游戏名称：赤痕：夜之仪式/Bloodstained: Ritual of the Night
游戏原价：138元
游戏售价：69元
活动时间：1月18号结束
《赤痕：夜之仪式》优惠现售69元，原价138，新历史最低价。18881篇测评中96%好评率，好评如潮。支持简体中文，特惠活动截止至1月18日。
网友评价：
月下夜想曲的精神续作，名副其实。游戏风格、配乐风格完全相同，甚至连传送点、储存点都一样，系统也基本一样，玩下来的感觉好像当年刚开始玩月下。剧情还是可以的，虽然跟恶魔城没有任何关系。总之喜欢月下的朋友不用考虑了，值得抽空玩玩，买吧。之所以说抽空，我想玩过月下的朋友现在基本都没什么时间玩游戏了......
小编点评：
让我找回了晓月的感觉，感谢五十岚孝司的血污（恶魔城）顺便说一句FXXK KONAMI！
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