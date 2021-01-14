steam每日特惠：烹调上菜美味3什么时候史低 烹调上菜美味3史低是多少

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一款以餐饮为主题的模拟经营类游戏，支持本地联机，新作包含数百种食物和全新菜式，更有着精美的食材画面效果，玩家还可以升级自己的餐车，扩展菜谱，参加各种烹饪大赛，成为全世界最好的厨师！
游戏名称：烹调上菜美味3/Cook, Serve, Delicious! 3?!
游戏原价：70元
游戏售价：52元
活动时间：1月16号结束
目前《烹调上菜美味3》特惠售价为52元，原价70，为历史最低价。982篇测评中96%好评率，好评如潮。游戏不支持简体中文，特惠活动截止至1月16日。
网友评价：
以前我可是食宝街里人人敬仰的食神，一下子就成了流窜餐车上被洗脑的顶级工具人。
小编点评：
与一代相比提升了难度，但是现在可以一键上菜，要打全金牌的话变得更加困难，有的关卡尤其是汉堡关，常常忙不过来。
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