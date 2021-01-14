steam每日特惠：烹调上菜美味3什么时候史低 烹调上菜美味3史低是多少

2021-01-14 15:55:41 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：烹调上菜美味3什么时候史低 烹调上菜美味3史低是多少，对steam每日特惠：烹调上菜美味3什么时候史低 烹调上菜美味3史低是多少关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。

一款以餐饮为主题的模拟经营类游戏，支持本地联机，新作包含数百种食物和全新菜式，更有着精美的食材画面效果，玩家还可以升级自己的餐车，扩展菜谱，参加各种烹饪大赛，成为全世界最好的厨师！

游戏名称：烹调上菜美味3/Cook, Serve, Delicious! 3?!

游戏原价：70元

游戏售价：52元

活动时间：1月16号结束

目前《烹调上菜美味3》特惠售价为52元，原价70，为历史最低价。982篇测评中96%好评率，好评如潮。游戏不支持简体中文，特惠活动截止至1月16日。

网友评价：

以前我可是食宝街里人人敬仰的食神，一下子就成了流窜餐车上被洗脑的顶级工具人。

小编点评：

与一代相比提升了难度，但是现在可以一键上菜，要打全金牌的话变得更加困难，有的关卡尤其是汉堡关，常常忙不过来。

91单机游戏网Steam每日特惠专区每天不定时更新，有喜欢玩单机游戏的大佬，欢迎关注并收藏本专题。