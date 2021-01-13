steam每日特惠：新星漂移什么时候史低 新星漂移史低是多少

2021-01-14 10:41:02 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：新星漂移什么时候史低 新星漂移史低是多少，对steam每日特惠：新星漂移什么时候史低 新星漂移史低是多少关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。

《新星漂移》是一款融合了ARPG游戏中深度机制与强策略性的传统街机太空战斗游戏。你要控制一艘不断进化的半生物半机械飞船，面对大群怪异而致命的敌人，在新星爆发前穿越更远的虚空。

游戏名称：新星漂移/Nova Drift

游戏原价：50元

游戏售价：27元

活动时间：1月19号结束

目前《新星漂移》特惠售价为27元，原价50，为历史最低价。2888篇测评中98%好评率，好评如潮。游戏支持简体中文，特惠活动截止至1月19日。

网友评价：

玩了两把就迫不及待地来评价了。这游戏真TMD棒！！！！！游戏模式让我回忆起了小时候在4399上玩的泡泡坦克，但是这个游戏的内容可比泡泡坦克丰富太多了。多种多样的技能树，舰体，攻击手段，敌人类型，撑起了整个游戏十分耐玩的框架

小编点评：

几乎没有什么缺点，配置要求也不高，更重要的是耐玩

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