steam每日特惠：尤库的小岛速递什么时候史低 尤库的小岛速递史低是多少

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《尤库的小岛速递》是一款2018年发售的休闲弹弹弹游戏，玩家将要扮演尤库在小岛上通过弹球冒险类的方式进行送快递，游戏发行商与《胡闹厨房》系列是一家。
游戏名称：尤库的小岛速递/Yoku's Island Express
游戏原价：70元
游戏售价：14元
活动时间：1月19号结束
《尤库的小岛速递》优惠现售14元，原价70，历史最低价。1260篇测评中96%好评率，好评如潮。支持简体中文，特惠活动截止至1月19日。
网友评价：
很好玩！内容非常多，剧情也靠谱，值得起这个售价。画面、音乐和手感都十分不错，没有什么可挑剔的地方。当然如果不喜欢弹球的话就不推荐了。难度不算很低，如果卡关还是会挺辛苦的。
小编点评：
角色不能跳跃，所有类似跳跃的位移都需要借助跳板来进行。绝大部分的关卡设计也都和弹球桌有关，非常新颖，梦回3D弹球
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