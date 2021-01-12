steam每日特惠：龙珠战士Z什么时候史低 龙珠战士Z史低是多少

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由著名格斗游戏开发公司ARC System Works制作的「七龙珠」正统格斗游戏， 即将登场。 本作使用了「超水准动画表现」，画面有如动画自己动起来一般。 请尽情享受这前所未有的战斗、以及追求画面表现等魅力的「全新七龙珠战斗」吧。
游戏名称：龙珠战士Z/DRAGON BALL FighterZ
游戏原价：268元
游戏售价：42元
活动时间：1月16号结束
目前《龙珠战士Z》特惠售价为42元，原价268，为历史最低价。23191篇测评中89%好评率，特别好评。游戏支持简体中文，特惠活动截止至1月16日。
网友评价：
这个游戏很神奇，他的动作无比还原漫画，特定决斗还有名场面还原，但是他的剧情却是原创的。他的格斗十分硬核，不但出手快，画面切换也很快，这可能是唯一一个官方解说跟不上选手手速的格斗游戏，如果想打出动画里那种赏心悦目的打斗，需要大量的时间练习。毕竟是年度最佳格斗游戏，即使不是龙珠的粉丝，对格斗游戏感兴趣的都可以尝试这个游戏。
小编点评：
一款很棒的龙珠格斗游戏，大部分动作还原漫画及动画(超中人物主要还原动画)。
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