steam每日特惠：冷鲜肉什么时候史低 冷鲜肉史低是多少

2021-01-12 15:36:26 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：冷鲜肉什么时候史低 冷鲜肉史低是多少，对steam每日特惠：冷鲜肉什么时候史低 冷鲜肉史低是多少关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。

Fresh body是一款roguelike游戏，拥有诡异的故事线，古怪的肢体系统。你要在游戏中击败怪物，获得他们身体的一部分，然后用它们的脑袋，大腿等等，把自己的换掉，获得怪物的技能，去打败更强大的怪物。

游戏名称：冷鲜肉/Fresh body

游戏原价：38元

游戏售价：12元

活动时间：1月25号结束

目前《冷鲜肉》特惠售价为12元，原价38，为历史最低价。1077篇测评中77%好评率，多半好评。游戏支持简体中文，特惠活动截止至1月25日。

网友评价：

丑是真的丑，好玩也是真好玩。每个小怪和BOSS都会掉落身上的某个部件，某些组合会有惊喜，值得多周目反复去刷，体会慢慢变强的乐趣

小编点评：

好久没更新内容了，放着这设定浪费可惜了。

91单机游戏网Steam每日特惠专区每天不定时更新，有喜欢玩单机游戏的大佬，欢迎关注并收藏本专题。