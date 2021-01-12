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三国群英传在哪免费领取？Steam喜加一！steam游戏免费领取

2021-01-12 14:52:11来源：91单机游戏编辑：admin

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《三国群英传》是由宇峻奥汀（Odin）公司出品的一款策略战棋游戏，也是三国群英传系列的第一部作品 ，于1998年发布。 游戏按即时制展开，双方行动和交战同时进行。游戏进行的大致流程是“内政经营模式”到“大地战略模式”，然后到“战争发生”，再循环到“内政经营模式”。

领取地址：点此跳转

玩家首先要登陆自己的Steam账号，然后进入领取地址，点击添加到账户即可免费获得这款游戏。

注意：免费领取将从1月13日开启，截止1月20日

想了解更多特惠信息及免费游戏喜加一的玩家们请收藏关注steam喜加一专区，91单机游戏网为大家及时分享各平台限免游戏领取地址方法。

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