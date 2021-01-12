steam每日特惠：胡闹搬家什么时候史低 胡闹搬家史低是多少

2021-01-12 14:52:35 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：胡闹搬家什么时候史低 胡闹搬家史低是多少，对steam每日特惠：胡闹搬家什么时候史低 胡闹搬家史低是多少关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。

只支持本地联机 《Moving Out》是一款无厘头的物理模拟搬家游戏，将为“本地合作游戏”赋予崭新的意义！准备好展开惊险刺激的家具搬运工作了吗？玩家将扮演一名初出茅庐的家具规划及搬运师傅，在繁忙的 Packmore 小镇承接各式各样的搬家任务。

游戏名称：胡闹搬家/Moving Out

游戏原价：98元

游戏售价：58元

活动时间：1月19号结束

目前《胡闹搬家》特惠售价为58元，原价98，为历史最低价。558篇测评中82%好评率，特别好评。游戏不支持简体中文，特惠活动截止至1月19日。

网友评价：

可玩性确实是更高了 但是就想问一下 既然overcooked都能做网络联机 你这个游戏为什么不能做网络联机呢？

小编点评：

强烈希望加入联机模式，俩人抱着一个键盘搓也太搞了

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