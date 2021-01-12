steam每日特惠：黑色艉流什么时候史低 黑色艉流史低是多少

2021-01-12 11:12:43 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：黑色艉流什么时候史低 黑色艉流史低是多少，对steam每日特惠：黑色艉流什么时候史低 黑色艉流史低是多少关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。

《黑色艉流》是一款多人合作对抗游戏，玩家需要扮演船员或者船长，驾驶着海盗船与其他玩家组成的海盗团体进行对抗，游戏最多支持27v27，规模相当庞大，尽管画质并不怎么样，玩的人却依然很多（指外服）。

游戏名称：黑色艉流/Blackwake

游戏原价：68元

游戏售价：3元

活动时间：1月19号结束

目前《黑色艉流》特惠售价为3元，原价37，为历史最低价。16985篇测评中84%好评率，特别好评。游戏不支持简体中文，特惠活动截止至1月19日。

网友评价：

不会吧，不会吧，不会真有人把他当盗贼之海买吧.........

小编点评：

加勒比海盗，圆你的海盗梦！

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