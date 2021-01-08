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itch.io喜加一！《Ninjas Infinity》在哪免费领取

2021-01-11 17:07:06来源：91单机游戏编辑：admin

itch.io是专为独立游戏提供的游戏启动器，许多不知名的独立游戏开发者，都会选择在itch.io上发布作品，尽管平台上的游戏质量参差不齐，但是如果对独立游戏有一份支持的心的话，了解一下绝不会亏，同样的itch.io上的福利也不会少，本气itch.io喜加一游戏就是itch.io喜加一！《Ninjas Infinity》在哪免费领取

>>itch.io喜加一专区

《Ninjas Infinity》是一款2D卡通动作游戏，玩家将扮演忍者来进行游戏，无限的挑战等着你。游戏原价3美元。

领取地址：点此跳转

玩家进入领取页面后，登陆你的itch账号，然后点击Download or Claim之后就会加入到自己的库中。itch是一个新兴游戏开源独立游戏平台，不支持中文。

想了解更多特惠信息及免费游戏喜加一的玩家们请收藏关注itch.io喜加一专区，91单机游戏网为大家及时分享各平台限免游戏领取地址方法。

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