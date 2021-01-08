steam每日特惠：灭罪者什么时候史低 灭罪者史低是多少

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：灭罪者什么时候史低 灭罪者史低是多少，对steam每日特惠：灭罪者什么时候史低 灭罪者史低是多少关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。
你踏上了为父复仇的道路。做好万全准备，击杀臭名昭著的毒贩和帮派头目吧。如有阻挡者，则格杀勿论。灭罪者是一款故事驱动型的第一人称潜行动作游戏。你将追随前任警察马克斯莱特的步伐。
游戏名称：灭罪者/The Slater
游戏原价：50元
游戏售价：5元
活动时间：1月20号结束
目前《灭罪者》特惠售价为5元，原价50，为历史最低价。376篇测评中72%好评率，多半好评。游戏支持简体中文，特惠活动截止至1月20日。
网友评价：
游戏简直就是僵尸模拟器，人物动作像机器一样僵硬，暗杀流程相当无脑，已经给你编排好的程序，你按部就班就可以了，基本来说这游戏毫无可玩性。
小编点评：
低配杀手
91单机游戏网Steam每日特惠专区每天不定时更新，有喜欢玩单机游戏的大佬，欢迎关注并收藏本专题。
很多玩家都没有听说过方块游戏平台，其实对于很多喜欢老游戏玩家来说，不容错过，曾经在记忆中的游戏都能在方块游戏中找到，而且十分大方，众多经典游戏，都会不时赠送，91小编就介绍一下本期游戏方块喜加一！《冒险者与背包》在哪免费领取>>方块游戏平台喜加一专区《冒险者与背包》是由疯王子制作的一款角
很多玩家都没有听说过方块游戏平台，其实对于很多喜欢老游戏玩家来说，不容错过，曾经在记忆中的游戏都能在方块游戏中找到，而且十分大方，众多经典游戏，都会不时赠送，91小编就介绍一下本期游戏方块喜加一！《零号刺客》在哪免费领取>>方块游戏平台喜加一专区《零号刺客》是ZHANGFAN制作的一款横
现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：女巫来了什么时候史低女巫来了史低是多少，对steam每日特惠：女巫来
Epic一直想要挑战steam的地位，在各方面都在和steam碰撞，尽管很多玩家并不怎么习惯使用epic，但是大多数人都会注册一个账号，因为epic实在太有钱了，每周两个免费游戏喜加一，更重要的是，各类大型游戏，人气游戏，epic送起来也绝不手软，那么本气epic喜加一的游戏是什么呢？>>
现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：港诡实录什么时候史低港诡实录史低是多少，对steam每日特惠：港诡实
虽然Epic商城连续15日送游戏的活动已经结束，但现在每周送一款游戏的日常喜加一又来了。本周Epic送出rogue-lite战略游戏《哀恸之日》。此次领取活动将于1月15日截止。而下周Epic将送出EA旗下的FPS大作《星球大战：前线2》庆典版!>>Epic喜加一专区游戏介绍：战场前线，
现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：公路救赎什么时候史低公路救赎史低是多少，对steam每日特惠：公路救
很多玩家都没有听说过方块游戏平台，其实对于很多喜欢老游戏玩家来说，不容错过，曾经在记忆中的游戏都能在方块游戏中找到，而且十分大方，众多经典游戏，都会不时赠送，91小编就介绍一下本期游戏方块喜加一！《中医模拟器》在哪免费领取>>方块游戏平台喜加一专区《中医模拟器》是曲波制作并且发行的一款中
很多玩家都没有听说过方块游戏平台，其实对于很多喜欢老游戏玩家来说，不容错过，曾经在记忆中的游戏都能在方块游戏中找到，而且十分大方，众多经典游戏，都会不时赠送，91小编就介绍一下本期游戏方块喜加一！《回门》在哪免费领取>>方块游戏平台喜加一专区1926年，你结束了海外求学生涯，回到心心念念
现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：三位一体4：梦魇王子什么时候史低三位一体4：梦魇王子史低是多少，对s