steam每日特惠：灭罪者什么时候史低 灭罪者史低是多少

2021-01-11 17:07:15 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：灭罪者什么时候史低 灭罪者史低是多少，对steam每日特惠：灭罪者什么时候史低 灭罪者史低是多少关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。

你踏上了为父复仇的道路。做好万全准备，击杀臭名昭著的毒贩和帮派头目吧。如有阻挡者，则格杀勿论。灭罪者是一款故事驱动型的第一人称潜行动作游戏。你将追随前任警察马克斯莱特的步伐。

游戏名称：灭罪者/The Slater

游戏原价：50元

游戏售价：5元

活动时间：1月20号结束

目前《灭罪者》特惠售价为5元，原价50，为历史最低价。376篇测评中72%好评率，多半好评。游戏支持简体中文，特惠活动截止至1月20日。

网友评价：

游戏简直就是僵尸模拟器，人物动作像机器一样僵硬，暗杀流程相当无脑，已经给你编排好的程序，你按部就班就可以了，基本来说这游戏毫无可玩性。

小编点评：

低配杀手

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